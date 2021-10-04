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Россия впервые испытала гиперзвуковую ракету "Циркон" с подлодки

Пуск "Циркона" с надводного корабля (архивное фото)

Министерство обороны России сообщило о первом испытательном пуске гиперзвуковой ракеты "Циркон" с подводной лодки. До этого пуски "Циркона" осуществлялись с борта фрегата "Адмирал Горшков" в Белом море.

Стрельба была произведена с атомной подводной лодки "Северодвинск" по условной морской цели в акватории Баренцева моря. Испытания признаны успешными, говорится в сообщении российского оборонного ведомства. Минобороны России опубликовало кадры пуска "Циркона" подлодкой.

О новых системах вооружения президент России Владимир Путин заявил в послании Федеральному собранию 1 марта 2018 года, перед выборами.

На следующий год он сообщил о создании гиперзвуковых ракет "Циркон", которые, по словам Путина, могут поражать цели на расстоянии более тысячи километров и развивать скорость более десяти тысяч километров в час. Эти параметры делают ее недоступной для существующих систем противоракетной обороны, заявляли разработчики.

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