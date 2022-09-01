В России впервые заведены уголовные дела о фейках об армии против военных

В России впервые заведены уголовные дела о фейках об армии против самих военнослужащих, сообщил глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков.
Обвиняемые - Илья Карпенко из Петропавловска-Камчатского и Валерий Котович из Ростова-на-Дону. Их дела рассматривают военные гарнизонные суды. Известно, что Котович заключён под стражу. Других подробностей не приводится.
По данным Чикова, общее число обвиняемых и осуждённых по новой статье уголовного кодекса о распространении ложных сведений о действиях российской армии достигло ста человек. Только за последнюю неделю заведено семь подобных уголовных дел. Большинство обвиняемых проходят по второй, более тяжёлой части статьи о фейках, наказание по которой предполагает до 10 лет лишения свободы. 28 человек находятся в СИЗО.
- После начала полномасштабного военного вторжения на территорию Украины власти РФ ввели в уголовный и административный кодексы несколько новых статей - о дискредитации действий российской армии и распространении ложных сведений о ней. По оценке правозащитников, с 24 февраля в России заблокировали более 138 тысяч независимых СМИ и интернет-ресурсов, были задержаны более 16 тысяч человек, так или иначе протестовавших против войны. В стране фактически введена военная цензура, запрещающая говорить о так называемой "спецоперации" не с государственных позиций.
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