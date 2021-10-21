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В России выявили новый вариант дельта-штамма коронавируса

Иллюстративное фото

В России выявлены единичные случаи новой разновидности дельта-штамма коронавируса AY.4.2 . Об этом сообщил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

От "классического" дельта-штамма новый вариант отличается двумя шипами. Сейчас ученые изучают, насколько эта мутация заразнее остальных, отметил эксперт.

По словам Хафизова, вероятность широкого распространения нового варианта дельта штамма в России и мире достаточно высока. "Единственное, что может помочь противостоять новому варианту, — только вакцинация, особенно у тех лиц, кто ещё не переболел коронавирусной инфекцией", — сказал Хафизов. Он добавил, что российские вакцины достаточно эффективны против AY.4.2.

Накануне министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид подтвердил, что в стране распространяется новый вариант дельта-штамма. На него приходится уже почти 10 процентов всех случаев заражения коронавирусом в стране. Однако ученые не считают, что ему свойственна повышенная заразность или что он представляет повод для беспокойства. "Потенциально это слегка более заразный штамм. Но его даже не сравнить с тем, как вели себя штаммы альфа и дельта, которые были на 50-60 процентов более заразными. Этот вариант может быть более заразным максимум на 10 процентов", - сказал Франсуа Баллу, директор института генетики при Университетском колледже Лондона.

В России с середины сентября стремительно растёт количество случаев заражения и смертей от COVID-19. Накануне суточный максимум смертей обновился в тринадцатый раз за октябрь. В 85 регионах страны с учётом аннексированного Крыма от последствий заболевания умерли 1028 человек. По состоянию на утро 20 октября в стране выявлены 34 073 новых случая заражения коронавирусом.

Вчера президент России Владимир Путин объявил нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября включительно. Власти пошли на такие меры, чтобы прервать цепочки распространения вируса среди населения.

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