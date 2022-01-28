В России выявили почти 100 тысяч больных COVID-19 за сутки

В России за прошедшие сутки, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с COVID-19, коронавирусом заразились 98 040 человек. Это новый максимум суточных заражений с начала пандемии и седьмой подряд за неделю. На 28 января прирост составил 9 224 новых заражений или более 10 процентов.

За те же сутки в больницы России попали 14 046 пациентов с коронавирусной инфекцией, что также стало новым максимумом с момента начала регулярной публикации этих данных. Умерли за последние сутки, по официальным данным, 673 пациента с подтверждённым диагнозом COVID-19.

Резкий скачок числа заражений коронавирусом произошёл в результате быстрого роста их числа за пределами Москвы, в том числе в Санкт-Петербурге и Подмосковье. В Москве же число выявленных заболевших снизилось. За прошедшие сутки в столице зафиксировано почти 24 тысячи новых случая COVID-19 против 26 с половиной тысяч накануне.

Московские власти не будут вводить локдаун на фоне распространения штамма "омикрон", рассказали РБК два близких к мэрии источника. По словам одного из них, власти при принятии решения о новых ограничительных мерах ориентируются на количество госпитализаций. К 27 января этот показатель в столице достиг 1400 человек в сутки (около пяти с половиной процентов от всех заболевших). Во время распространения штамма "дельта" доля госпитализаций достигала 20 процентов. По словам источника, в Москве сегодня свободно около 7 тысяч коек. Это чуть меньше половины всего коечного фонда для пациентов с COVID-19.

В большинстве стран Европы, где на фоне распространения штамма "омикрон" суммарно фиксируется более полутора миллионов новых случаев коронавирусной инфекции в день, начинают смягчать органичения. Власти, в основном, объясняют свои решения тем, что с учетом большого количества привитых людей системам здравоохранения не грозит перегрузка.