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В России выявили почти 89 тыс. новых заражений коронавирусом

В России за последние сутки выявлено 88 816 новых случаев заражения коронавирусом, что почти на 19 процентов больше, чем накануне. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Это новый максимум с начала пандемии и седьмой подряд максимальный прирост заболевших с 21 января.

Больше всего заражений COVID-19, как обычно, в Москве — 26 586. Это на треть больше, чем днём ранее. В Москве также заметно выросло число госпитализаций за последние сутки с 1188 до 1459. За те же сутки в российские больницы попали 12 807 пациентов с COVID-19.

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила вчера , что уровень госпитализации детей с коронавирусной инфекцией в России увеличился на 36 с половиной процентов за последние два дня. Вчера же департамент здравоохранения Москвы приостановил на три недели плановую госпитализацию в московские детские больницы.

Резкий рост заболеваемости связан с распространением нового штамма коронавируса "омикрон". Согласно данным штаба, распространение этого варианта фиксируется уже в 74 регионах (включая аннексированный Крым). Как сообщила накануне вице-премьер Татьяна Голикова, новый штамм стал доминирующим в России. По данным на 26 января, на вариант "дельта" приходится 48 процентов выявленных случаев заражения, на "омикрон" – 52 процента.

Согласно статистике в странах, где "омикрон" уже стал доминирующим, процент летальных исходов при заражении этим штаммом существенно ниже, чем в случае "дельты", однако из-за большого числа заражённых и госпитализированных нагрузка на систему здравоохранения остаётся высокой.

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