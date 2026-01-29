В России за год число мигрантов сократилось на 10%

В России с начала 2025 года число иностранных граждан сократилось на 10 процентов – с 6,3 миллиона до 5,7 миллиона человек. Об этом сообщил начальник аналитического управления миграционной службы МВД Александр Пережогин на конференции "Новая миграционная политика РФ", пишут "Ведомости".

По его словам, это обусловлено в первую очередь тем, что количество несовершеннолетних иностранных граждан в России сократилось почти на 25 процентов.

В последние несколько лет в России ужесточили миграционное законодательство, в частности, запретили детям мигрантов поступать в школу без сдачи экзамена на знание русского языка, а их родителей обязали подтверждать законность пребывания на территории России. В результате в сентябре 2025 года 87,5 процента детей мигрантов не смогли поступить в школы.