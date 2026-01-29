В России за год число мигрантов сократилось на 10%

В России с начала 2025 года число иностранных граждан сократилось на 10 процентов – с 6,3 миллиона до 5,7 миллиона человек. Об этом сообщил начальник аналитического управления миграционной службы МВД Александр Пережогин на конференции "Новая миграционная политика РФ", пишут "Ведомости".
По его словам, это обусловлено в первую очередь тем, что количество несовершеннолетних иностранных граждан в России сократилось почти на 25 процентов.
В последние несколько лет в России ужесточили миграционное законодательство, в частности, запретили детям мигрантов поступать в школу без сдачи экзамена на знание русского языка, а их родителей обязали подтверждать законность пребывания на территории России. В результате в сентябре 2025 года 87,5 процента детей мигрантов не смогли поступить в школы.
- После теракта в "Крокус Сити Холле", который, по официальной версии, устроили граждане Таджикистана, в России обострились ксенофобские настроения по отношению к мигрантам. В разных регионах страны правоохранители начали проводить облавы по местам их проживания и работы.
- В то же время российские власти начали ужесточать контроль за трудовыми мигрантами. Кроме того, многие российские регионы начали запрещать иностранцам работать в определённых сферах деятельности.