В России за сутки скончались от COVID-19 997 человек

За минувшие сутки прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России, включая аннексированный Крым, составил 34 303 случая. Это очередной максимум за всё время пандемии, отмечает "Интерфакс".

Рост заболеваемости отмечен во всех регионах России. В Москве за сутки выявили 6 740 случаев заражения, в Санкт-Петербурге - 3 323, в Московской области - 2 759. Также в пятерку регионов с самым большим числом новых пациентов входят Самарская область (896 случаев) и Нижегородская область (711).

За минувшие сутки от заражения коронавирусом умерли 997 человек. Больше всего погибших в Москве - 70, в Петербурге - 65, в Краснодарском крае - 39.

Общее число выявленных случаев инфицирования в России за время пандемии приближается к 8 миллионам (7 992 687).