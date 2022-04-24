В России заблокировали сайт для шахматистов Chess.com

В России заблокирован сайт chess.com, один из самых популярных онлайн-ресурсов для шахматистов. Роскомнадзор добавил сайт в реестр запрещённых по требованию Генеральной прокуратуры 23 апреля. Об этом сообщил бывший главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов и издание TJournal. Ранее на блокировку обратила внимание "Роскомсвобода".

Формально в реестр внесены две страницы сайта - со статьями о российском вторжении в Украину, однако из-за того, что блокировка осуществляется по HTTPS, доступа без инструментов обхода блокировки нет ко всему сайту.

Российский гроссмейстер Сергей Карякин, поддержавший вторжение и попавший под дисквалификацию ФИДЕ, ранее призвал российские власти заблокировать ресурс, поскольку его администраторы заменили флаг, который отображается у игроков из России, на ссылку на пост о войне в Украине, содержащий критику действий России. Аккаунт самого Карякина был заблокирован. При этом другие пользователи chess.com из России и Беларуси заблокированы не были.

Как отмечает TJournal, платформа chess.com позволяет играть онлайн с соперниками со всего мира. Сайтом пользуются как новички и любители, в том числе для обучения основам игры, так и мировые звёзды шахмат. Например, долгое время под чужим аккаунтом на сайте играл Гарри Каспаров.