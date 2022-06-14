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В России заблокировали сайт издания "Вёрстка"

Сайт издания "Вёрстка" заблокирован в России. Об этом сообщила редакция.

"Нашему изданию всего полтора месяца, а нас уже успели заблокировать в России. Считаем это подтверждением важности и добросовестности нашей работы", - написали издатели "Вёрстки" в соцсетях.

Проект начал работу в конце апреля. Издание уделяет внимание войне с Украиной, а также современным российским политическим и социальным аспектам.

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Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


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