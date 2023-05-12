В России заблокировали сайт проекта журналистов "Новой газеты"

В России заблокировали сайт диджитал-проекта "Продолжение следует" который создали журналисты издания "Новая газета". На это обратил внимание проект "Роскомсвобода", отслеживающий изменения в реестре запрещенных ресурсов.

Решение о блокировке было принято 8 мая "неуказанным госорганом" на основании неизвестного решения. Блокировка проекта осуществляется со всеми доменами и поддоменами, уточняется в сообщении.

"Продолжение следует" появилось в ноябре 2020 года. Как сообщается на сайте проекта, основной их площадкой стал ютуб, где публикуются основанные на расследованиях подкасты, интервью и разборы.

В 2022 году, после полномасштабного вторжения в Украину, в России, по данным проекта "Сетевые свободы", рекордно возросло количество блокировок интернет-ресурсов и число уголовных преследований за выражение мнения в интернете. Тольк за год эксперты зафиксировали более 637 тысяч случаев блокировок интернет-страниц – это абсолютный рекорд за 15 лет наблюдений.