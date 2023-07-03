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В России заблокировали семь сайтов с агитацией "Евгений Пригожин 2024"

Евгений Пригожин (архивное фото)

В России под блокировку попали доменные имена сайтов, на которых размещена информация, выглядящая как предвыборная кампания основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Внимание на это обратила "Роскомсвобода", которая отслеживает блокировки в рунете.

Как отметили в организации, блокировки начались 28 июня. Ограничения ввели в отношении семи сайтов - все они блокируются по "маске", то есть со всеми доменами и поддоменами. Какой именно государственный орган принимает решение об ограничении доступа к сайтам, не указано.

В доменных именах заблокированных сайтов фигурирует сочетание p2024 или pp2024, а сами они содержали фотографию Евгения Пригожина и лозунг "Стрелять надо метко. Работать надо честно". В текстах, размещенных на этих сайтах, говорится, что Россия - "великая" и "уникальная" страна, а сам Пригожин характеризуется как человек, который "не продаст Россию за европейские замки и счета в американских банках". Посетителей сайта также призывают поддержать Пригожина – "нового лидера новой России", "чтобы спасти" страну.

Кто именно создал сайты, похожие на предвыборную агитацию основателя ЧВК "Вагнер" неизвестно. Никаких подтверждений, что заблокированные сайты действительно связаны с Пригожиным, нет.

  • Сайты в поддержку Евгения Пригожина заблокировали после того, как 23 июня основатель ЧВК Вагнер поднял мятеж против, как он заявлял, военного руководства России. Наёмники ЧВК заняли Ростов-на-Дону, а также проехали колонной в направлении Москвы через несколько областей России. Во время мятежа "вагнеровцы" сбили несколько вертолётов и самолёт российской армии. Погибли несколько лётчиков.
  • Вооружённое выступление ЧВК "Вагнер" завершилось договорённостями о закрытии уголовного дела по факту мятежа и о том, что Евгений Пригожин и желающие наёмники ЧВК отправятся в Беларусь. Многие подробности, связанные с мятежом, до сих пор не ясны.
  • Президентские выборы в России запланированы на 17 марта 2024 года. Евгений Пригожин не объявлял о своем намерении баллотироваться на пост главы государства.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

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