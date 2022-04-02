В России задержаны около 200 участников антивоенных акций

В более чем 10 городах России в субботу задержаны, по данным ОВД-Инфо, около 200 участников акций против войны с Украиной.

Десятки людей задержаны в Москве и Петербурге. В Москве массовые задержания прошли в парке Зарядье, расположенном рядом с Кремлём. Оппозиционное движение "Весна" ранее анонсировало акцию протеста на "парящем мосту" над рекой Москвой.

В Петербурге на Исаакиевской площади задержали несколько десятков человек, пришедших на акцию движения "Весна" - сообщает Север.Реалии. Среди задержанных были и художницы, которые рисовали Исаакиевский собор, а также журналисты.

Около военного госпиталя в Петербурге тоже прошёл антивоенный пикет. На журналистку издания "Сота" Викторию Арефьеву напали курсанты во главе с офицером. Её повалили на землю и разбили ей очки и телефон - пишет "Сота". Начало нападения попало на видео.

Российские власти не согласовывают акции протеста, полиция задерживает людей на подходе к местам, где собираются противники войны, иногда в автозаки попадают и случайные прохожие. Задерживают, например, за плакаты "Миру - мир" или "Нет войне". На Пушкинской площади в Москве задержали человека, который стоял с упаковкой мясной нарезки "Мираторг" с зачёркнутым "торг".

Акции прошли и в других городах, кроме Москвы и Петербурга, например в Казани.

10 человек, как сообщается, задержаны в Кирове.

С начала российского вторжения в Украину 24 февраля на антивоенных акциях в России были задержаны, по подсчётам ОВД-Инфо, более 15 тысяч человек. В последние недели акции более малочисленные, чем в первые дни после начала войны.