В России задержаны сотни участников антивоенных акций

В России четвёртый день подряд продолжаются акции протеста против российского вооружённого вторжения в Украину. В Москве, по информации правозащитного проекта "ОВД-Инфо" (внесён в реестр "иноагентов"), свыше 900 задержанных, в Петербурге - более 500.

Издание отмечает, что по данным на 19 часов вечера по Москве, задержаны более 1800 в 46 городах.

В Москве люди собрались на Новом Арбате, в Петербурге - у Гостиного двора. Наиболее популярный лозунг - "Нет войне".

В Москве задерживали участников уличного шествия.

Задерживали также людей на Большом Москворецком мосту, куда в воскресенье приносят цветы к народному мемориалу памяти Бориса Немцова на месте его убийства. Возложению цветов полиция не препятстсвует, однако людей с антивоенной символикой или скандирующих лозунги - задерживают.

Общее число задержанных за последние 4 дня приближаетяс к пяти тысячам.

В странах Европы сегодня также проходят акции протеста против российской агрессии. Жители Минска приносят к посольству Украины в Беларуси цветы. Рядом с посольством собралось несколько десятков человек – они молча стоят, протестуя против агрессии России в Украине.