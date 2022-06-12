В России заморозили проект электронных паспортов

Проект выдачи россиянам электронных паспортов вместо обычных приостановлен из-за западных санкций. Об этом сообщает Forbes.

Минцифры называет две причины приостановки проекта: его высокая стоимость и нехватка импортных материалов для производства электронных удостоверений личности – пластика и микрочипов. Большинство чипов Россия закупала в Европе, Китае и Корее. Собственное производство микрочипов Россия пока не готова ускорить.



Начать выдачу цифровых паспортов Россия планировала в 2023 году, пилотными регионами были назначены Москва, Московская область и Татарстан. Новое удостоверение личности представляло бы собой смарт-карту, привязанную к приложению с QR-кодом. Помимо паспортных данных владельца на ней могли бы быть записаны СНИЛС, данные о водительских правах, отпечатки пальцев и электронная подпись. В конце 2021 года вице-премьер России по цифровой экономике и инновациям Дмитрий Чернышенко заявлял, что технически проект уже готов и прошёл испытания. Однако после начала войны в Украине проект решили заморозить на неопределенный срок.



На разработку электронного паспорта власти планировали выделить около 20 млрд рублей. Кроме того, стоимость цифрового паспорта составила бы для россиян тысячу рублей за экземпляр, а в условиях кризиса не все готовы были за это платить, – считают собеседники Forbes. Другая причина заморозки проекта – нехватка компонентов. "В России сейчас не хватает пластика и микрочипов даже для выпуска обычных банковских карт", – сказал один из собеседников Forbes. В самой России микрочипы производит завод "Микрон", однако после ухода из российского банковского пространства систем Visa и Mastercard россияне начали массово переходить на карты платежной системы "Мир", и завод перегружен заказами.