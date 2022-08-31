В России запретили использовать телефоны на уроках в школе

С нового учебного года на уроках в российских школах запрещено пользоваться мобильными телефонами. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов во время Общероссийского родительского собрания.



"В соответствии с новыми санитарными правилами, у нас мобильные телефоны с этого учебного года на уроках, я подчеркиваю, на уроках, использовать не допускается. Чтобы мобильные телефоны не отвлекали школьников от занятий," - сказал министр.

Новые санитарно-эпидемиологические правила, которые запрещают использовать в школах мобильные телефоны для обучения детей, вступили в силу с 1 января. Как пояснили в Роспотребнадзоре, экран мобильного телефона небольшой, поэтому изучение на нем новой информации может привести к напряжению органов зрения и нарушению осанки.

Вопрос о запрете смартфонов в школах поднимался в 2021 года. Тогда замглавы Роспотребнадзора Ирина Брагина заявляла, что запрета приносить в школу мобильные средства связи нет, но смартфоны не должны использоваться как средство для обучения, пишут "Ведомости".

В апреле министр просвещения Сергей Кравцов говорил, что ведомство разошлёт школам рекомендации, согласно которым школьники должны сдавать мобильные телефоны перед началом занятий.

В 2019 году министерство просвещения России уже предлагало ограничить использование мобильных телефонов в школах и подготовило соответствующие рекомендации, основанные на анализе данных опроса и международного опыта.

Так, ограничение использования телефонов во время уроков поддержали 61 процент учащихся, 89 процентов родителей и 90 процентов учителей.

Во многих европейских странах нет запретов на гаджеты, но существуют ограничения на их использование в школах. Во Франции с сентября 2018 года ученикам начальных и средних школ запрещено пользоваться мобильными телефонами.