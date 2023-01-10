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В России завели первое дело о "ЛГБТ-пропаганде" для всех возрастов

Полиция московского района Гольяново завела административное дело о так называемой пропаганде нетрадиционных отношений в отношении издательства "Попкорн букс". Об этом написал в телеграме депутат Госдумы Александр Хинштейн, который ранее писал заявление с просьбой возбудить такое дело. Он опубликовал полученное им письмо из полиции, где сказано, что дело было заведено 28 декабря . Помимо "пропаганды ЛГБТ", дело возбуждено и по административной статье о мелком хулиганстве.

По словам депутата Хинштейна, это первое дело, заведённое в России по недавно принятому закону о запрете так называемой "пропаганды ЛГБТ", а также педофилии и смены пола, не только для несовершеннолетних, но и для людей любого возраста. В "Попкорн букс" сообщения пока не комментировали.

"Попкорн букс" - московское издательство, которое пишет о себе так: "Мы издаем захватывающие художественные книги, которые затрагивают «неудобные» темы: проблемы самоидентификации, расизма и сексизма, отношения к собственному телу". Бестселлером стала изданная им книга Елены Малисовой и Катерины Сильвановой "Лето в пионерском галстуке", рассказывающая о любви вожатого пионерского лагеря и его 16-летнего воспитанника. Издано также её продолжение "О чём молчит ласточка". Издательство подвергалось многочисленным нападкам, в том числе со стороны политиков и общественных деятелей, обвинявших его в пропаганде "нетрадиционных ценностей" из-за поднятой в книгах темы гомосексуальной любви. Сторонники запрета "ЛГБТ-пропаганды" обосновывали его необходимость в том числе популярностью этой книги, указывая на то, что, несмотря на возрастное ограничение "18+", её читают подростки.

Хинштейн пожаловался на издательство в Генпрокуратуру и МВД в начале декабря 2022 года. Он, в частности, указал, что издательство после принятия запрета не отказалось от распространения книг, а напечатало на их обложках цитату из 29-й статьи Конституции России о запрете в стране цензуры и гарантии свободы слова. По словам Хинштейна, таким образом издательство "решило вступить в открытую схватку с российским государством и обществом".

Закон о запрете "ЛГБТ-пропаганды" в качестве наказания предусматривают крупные штрафы. Многие книжные магазины после его вступления в силу начали снимать с продажи книги, которые потенциально могли бы попасть под запрет по этому закону.

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