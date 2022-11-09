В российские школы со следующего года вернут начальную военную подготовку. Об этом заявил в среду министр просвещения Сергей Кравцов. В министерстве отметили, что занятия предполагается сделать внеурочными.

Ранее из сообщений министерства следовало, что курс военной подготовки в школах и колледжах должен быть проведён в рамках предмета ОБЖ. Министерство обороны предлагало нанимать на место учителей ветеранов боевых действий.

После начала февральского вторжения в Украину министерство просвещения уже ввело в школах патриотический курс "Разговоры о важном". Занятия не входят в официальную школьную программу, родители говорят, что за отказ от посещения их детям угрожают санкциями.

Би-би-си приводит подсчёты, согласно которым если бы курс НВП занимал 35 часов, то вместе с "Разговорами о важном" уроки, связанные с войной, должны бы были занимать до 6% средней годовой учебной нагрузки.