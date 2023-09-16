В Россоши при взрыве гранаты погибли три человека

В городе Россошь Воронежской области предположительно при взрыве гранаты при пока не выясненных обстоятельствах погибли три человека. Сообщения об этом, появившиеся в телеграм-каналах, подтвердил источник ТАСС в правоохранительных органах.
Судя по опубликованным фото и видео, взрыв произошёл в частном доме или рядом с ним. Сайт "Новости-Россошь" утверждает, что погибшие были военными, причём предположительно сапёрами. Ещё два человека, по сообщениям, пострадали при взрыве и были госпитализированы.
РБК со ссылкой на соседей утверждает, что в доме жили пятеро мужчин, между которыми в ночь на 16 произошёл конфликт. Связан ли был взрыв с этим конфликтом - не сообщается.
Официальных сообщений местных властей пока нет. В ответ на запрос РБК представители властей рекомендовали обратиться в Западный военный округ.
- Накануне в Казани был задержан человек в военной форме с нашивкой "Z" (символ вторжения в Украину), который взорвал предположительно шумовую гранату у подъезда жилого дома. Как следует из опубликованного видео, он предлагал детям сорвать чеку и кинуть гранату, чтобы показать, как она работает, а потом сделал это сам. Видео широко разошлось в соцсетях. Неизвестно, идёт ли речь об участнике войны в Украине.
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