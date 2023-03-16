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В Ростове-на-Дону горит здание управления погранслужбы ФСБ

Ростов-на-Дону

В Ростове-на-Дону горит здание на территории управления погранслужбы ФСБ в центре города. Об этом сообщает издание 161.ру. В соцсетях появилось видео с места событий.

Горит не основное здание погрануправления, а склад на территории пожарного управления ФСБ рядом с ним. По сообщениям телеграм-каналов, очевидцы сообщают о "звуках, похожих на хлопки". Издание "Осторожно, новости" пишет о взрыве, вслед за которым начался пожар.

В МЧС подтверждают факт пожара, подробностей пока нет.

Ростовская область граничит с Донецкой и Луганской областями Украины, где идут активные боевые действия.

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