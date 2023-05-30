В Ростове-на-Дону из-за обрушения трибуны пострадали 15 человек

В Ростове-на-Дону в результате обрушения трибуны на гребном канале пострадали 15 человек, среди них десять детей. Одна женщина погибла. Еще одна женщина и двое детей – в тяжелом состоянии. Об этом сообщил глава региона Василий Голубев.

"Порывом шквалистого ветра перевернуло сборные конструкции зрительских трибун во время футбольного матча", – написал Голубев.

По данным телеграм-канала Don Mash, трибуна обрушилась, когда в спорткомплексе проходил футбольный матч школьных команд Ростова-на-Дону и Батайска. Как пишет телеграм-канал "Тютина", всего в момент обрушения на трибуне находились около 30 человек.

Также, по данным канала "Тютина", в 2018 году на гребном канале прошла реконструкция, касавшаяся в том числе и трибун, которая стоила 800 миллионов рублей. Однако неясно, затрагивала ли она упавшую более легкую металлическую трибуну. Издание 1Rnd со ссылкой на источники пишет, что рухнувшая трибуна – новая, установлена лишь недавно.