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В Ростове-на-Дону офицер застрелил таксиста после спора об Украине

Иллюстративное фото

Гарнизонный военный суд Ростова-на-Дону арестовал на два месяца военнослужащего из Московской области по подозрению в убийстве таксиста. Об этом сообщает 161.ru и "Коммерсантъ-Юг" со ссылкой на пресс-службу суда.

По данным Astra и "Информбюро-ЮФО", подозреваемый - 33-летний капитан военной части №82717 Алексей Крылов. Погибший таксист - 51-летний Роман Говасари. Родственники таксиста подтвердили корреспонденту Astra факт его смерти. По сведениям 161.ru, подозреваемый капитан из подмосковной Рузы, служил в ракетных войсках и был командирован в несколько "горячих точкек".

По предварительной версии следствия, 15 августа военный поспорил по поводу войны в Украине с таксистом, который подвозил его. В результате офицер четыре раза выстрелил в водителя из пистолета Макарова, сообщил источник издания. Пострадавший умер до приезда врачей.

По данным "Коммерсанта", Следственный комитет возбудил против военного дело о причинении смерти по неосторожности. 161.RU пишет о статье об убийстве. Военнослужащему грозит до 15 лет лишения свободы.

Ведомство дело не комментирует.

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