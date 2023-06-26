В Ростове-на-Дону произошел пожар в зоопарке

В зоопарке Ростова-на-Дону произошел пожар, сообщает ГУ МЧС по Ростовской области.

По данным ведомства, загорелась крыша административного здания, в котором располагается музей. Площадь пожара оценивается в 300 кв. метров, животных эвакуируют. Погибших и пострадавших нет.

Издание 161.ru со ссылкой на директора зоопарка Юлию Соболеву пишет, что горит экзотариум. Там живут пауки, крыланы, ежи, грызуны и другие экзотические животные.