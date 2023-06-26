Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

В Ростове-на-Дону произошел пожар в зоопарке

В зоопарке Ростова-на-Дону произошел пожар, сообщает ГУ МЧС по Ростовской области.

По данным ведомства, загорелась крыша административного здания, в котором располагается музей. Площадь пожара оценивается в 300 кв. метров, животных эвакуируют. Погибших и пострадавших нет.

Издание 161.ru со ссылкой на директора зоопарка Юлию Соболеву пишет, что горит экзотариум. Там живут пауки, крыланы, ежи, грызуны и другие экзотические животные.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

ЧВК "Вагнер" идёт на Москву
Embed
ЧВК "Вагнер" идёт на Москву

No media source currently available

0:00 0:09:26 0:00

ЧВК "Вагнер" идёт на Москву

Путин назвал это изменой


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG