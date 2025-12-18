В Ростове-на-Дону в результате атаки дронов есть погибшие и раненые

Не менее двух человек погибли, трое получили ранения в результате удара украинских беспилотников по грузовому судну в Ростове-на-Дону. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Пожар потушен на площади 20 квадратных метров. Украинский мониторинговый -телеграм-канал Exilenova+ пишет, что речь идёт о танкере "Валерий Горчаков", который предназначен для перевозки нефтепродуктов всех классов. Эта информация официально не подтверждена.

В западной части Ростова-на-Дону был поврежден строящийся многоэтажный дом, никто не пострадал.

В Батайске загорелись два частных дома, пострадали семь человек. Четверым из них медики оказали помощь на месте, троих госпитализировали в батайскую больницу. Одного из них врачи спасти не смогли, рассказал Слюсарь. По данным телеграм-канала ASTRA, в 160 метрах от одного из домов расположена электрическая подстанция.

Кроме того, был атакован Таганрог, но о последствиях Слюсарь не сообщил.

Минобороны России отчиталось о 77 сбитых украинских беспилотниках, в том числе над Ростовской областью, в ночь на 18 декабря.

Украина удары по России пока не комментировала.

