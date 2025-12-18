Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

В Ростове-на-Дону в результате атаки дронов есть погибшие и раненые

Танкер "Валерий Горчаков" у берегов Тольятти, 25 апреля 2009 года
Танкер "Валерий Горчаков" у берегов Тольятти, 25 апреля 2009 года
Слушать
2 мин.
Аудио создано при помощи технологий искусственного интеллекта

Не менее двух человек погибли, трое получили ранения в результате удара украинских беспилотников по грузовому судну в Ростове-на-Дону. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Пожар потушен на площади 20 квадратных метров. Украинский мониторинговый -телеграм-канал Exilenova+ пишет, что речь идёт о танкере "Валерий Горчаков", который предназначен для перевозки нефтепродуктов всех классов. Эта информация официально не подтверждена.

В западной части Ростова-на-Дону был поврежден строящийся многоэтажный дом, никто не пострадал.

В Батайске загорелись два частных дома, пострадали семь человек. Четверым из них медики оказали помощь на месте, троих госпитализировали в батайскую больницу. Одного из них врачи спасти не смогли, рассказал Слюсарь. По данным телеграм-канала ASTRA, в 160 метрах от одного из домов расположена электрическая подстанция.

Кроме того, был атакован Таганрог, но о последствиях Слюсарь не сообщил.

Минобороны России отчиталось о 77 сбитых украинских беспилотниках, в том числе над Ростовской областью, в ночь на 18 декабря.

Украина удары по России пока не комментировала.

Больше новостей Радио Свобода:

Бои в Купянске
Embed
Бои в Купянске

No media source currently available

0:00 0:25:24 0:00

Бои в Купянске

Переговоры США и Украины

Аудионовости

Новости
Embed
Новости

No media source currently available

0:00 0:05:00 0:00

Новости

Новости Радио Свобода: точность, оперативность, беспристрастность


Рекомендованое

XS
SM
MD
LG