В Ростове оштрафовали за плакат "Ждём мобилизованных домой"

Пролетарский районный суд Ростова-на-Дону оштрафовал человека, устроившего у мемориала "Павшим воинам" пикет с плакатом "Ждём возвращения мобилизованных домой", на 20 тысяч рублей по статье об организации публичного мероприятия без согласования. Об этом говорится в постановлении суда, на которое обратила внимание "Медиазона".

Оштрафованного зовут Юрий Богачёв. В протоколе сказано, что мероприятие прошло 26 февраля. Богачёв приехал к мемориалу вместе с женщиной, имя которой не называется. Она развернула подготовленный Богачёвым плакат, а тот заснял акцию на фото и видео.

В группе "Ростов и область" во ВКонтакте опубликованы видеоролики, снятые в конце февраля у мемориала "Павшим воинам", частью которого является также Вечный огонь. Там указано, что к мемориалу на одиночные пикеты вышли родственники мобилизованных на войну с Украиной. "Главное требование - возвращение мобилизованных домой", - говорится в публикации. Там сказано, что акция прошла 27 февраля. Всего на кадрах запечатлены четыре участника акции.

Так называемая частичная мобилизация в России была объявлена в сентябре 2022 года. По официальным данным, в армию были отправлены 300 тысяч человек. Спустя три с половиной года мобилизованные так и не были демобилизованы, журналисты выяснили, что почти 20 тысяч из них погибли. Призыв по мобилизации сейчас не осуществляется, однако официально она не отменена.