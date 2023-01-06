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В Ростове задержали подозреваемых в планах поджечь военкомат

В Ростове-на-Дону сотрудники правоохранительных органов задержали троих подозреваемых в намерении поджечь военкомат. Среди задержанных двое несовершеннолетних. Об этом сообщает издание 161.ru со ссылкой на источник в силовых органах.

Двоим задержанным по 17 лет, третьему – 21 год. По версии следствия, они хотели поджечь военкомат при помощи коктейлей Молотова. Однако это им не удалось "по независящим от них причинам", - каким именно, не сообщается. Дома у подозреваемых провели обыски.

Против задержанных возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. Им грозят штрафы до миллиона рублей или лишение свободы сроком до семи лет.

  • После российского вторжения в Украину по всей России поджигаются военкоматы, отделы полиции и здания городских администраций. После объявления мобилизации число таких нападений возросло. На данный момент насчитывается более 80 попыток поджогов.
  • Несколько человек были осуждены, как правило, по обвинениям в хулиганстве и порче имущества.
  • На фоне участившихся инцидентов в российском Генштабе пригрозили, что поджоги военкоматов будут расцениваться как теракты и наказываться сроком до 15 лет лишения свободы.

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