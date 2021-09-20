В Ростове журналиста задержали на выходе из спецприёмника

В Ростове-на-Дону сегодня сразу по выходе из спецприёмника был повторно задержан главный редактор издания "Голос" Игорь Хорошилов. Ранее он был признан виновным в распространении экстремистских материалов из-за репоста в фейсбуке изображения с логотипом "Умного голосования" – проекта команды оппозиционного политика Алексея Навального, структуры которой в России признаны экстремистскими.

10 сентября суд в Ростове признал журналиста виновным в публичной демонстрации экстремистской символики и приговорил к 10 суткам ареста. Ростовский областной суд оставил приговор в силе. Отбыв наказание, Игорь Хорошилов утром 20 сентября вышел на свободу и тут же был задержан полицейскими.

Его повторно обвинили в демонстрации экстремистской символики, в настоящий момент журналиста везут в отдел полиции, а затем в суд.

Адвокат Хорошилова Евгений Беркович рассказал Кавказ.Реалии, что журналиста задержали сотрудники Центра по противодействию экстремизму МВД Ростовской области. Поводом для административного дела стал пост Хорошилова, сделанный в день первого задержания 10 сентября.

2 сентября суд в Ростове-на-Дону арестовал активистку Бэллу Набисян, по административному делу о пропаганде нацистской или экстремистской символики. Поводом стала фотография в инстаграме, на которой заметна наклейка "Умного голосования". Областной суд пересмотрел решение и заменил арест штрафом в две тысячи рублей.

В августе суд в Армавире оштрафовал на 2,5 тысячи рублей Сергея Соломахина за "приобретение в целях сбыта или пропаганды" листовок "Умного голосования".