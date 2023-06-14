В Ростовской области горела ГРЭС, начались отключения электричества

В городе Новочеркасске Ростовской области произошел пожар на крупной электростанции, которая принадлежит дочерней компании "Газпрома". Пожар, точная причина которого пока не установлена, привёл к массовым отключениям электроэнергии в области. По словам губернатора региона Василия Голубева, на 16:00 мск в Ростовской области без электричества остались около 364 тысячи потребителей. Энергетики рассчитывают вновь начать их подключать в течение вечера.

Работа ГРЭС приостановлена, пострадали как минимум три сотрудника предприятия, они госпитализированы, подтвердил Голубев. К вечеру пожар был ликвидирован.

Сайт 161.ru со ссылкой на источник в силовых структурах сообщил о взрыве перед пожаром, об этом же написал телеграм-канал "Че по Ростову" со ссылкой на очевидцев. Телеграм-канал Don Mash утверждает, что возгорание произошло из-за нарушения технологического процесса. Губернатор назвал такую причину возможной, начальник областного МЧС – предварительной. "Внешнее воздействие исключено, угрозы населению нет", – заявил начальник МЧС Сергей Филиппов.

Согласно открытым данным, Новочеркасская ГРЭС является основным источником генерации электроэнергии в Ростовской области, обеспечивающим электроэнергией наиболее промышленно развитую юго-западную часть области, - сообщает Кавказ.Реалии.