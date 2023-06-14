В Ростовской области горела ГРЭС, начались отключения электричества

В городе Новочеркасске Ростовской области произошел пожар на крупной электростанции, которая принадлежит дочерней компании "Газпрома". Пожар, точная причина которого пока не установлена, привёл к массовым отключениям электроэнергии в области. По словам губернатора региона Василия Голубева, на 16:00 мск в Ростовской области без электричества остались около 364 тысячи потребителей. Энергетики рассчитывают вновь начать их подключать в течение вечера.
Работа ГРЭС приостановлена, пострадали как минимум три сотрудника предприятия, они госпитализированы, подтвердил Голубев. К вечеру пожар был ликвидирован.
Сайт 161.ru со ссылкой на источник в силовых структурах сообщил о взрыве перед пожаром, об этом же написал телеграм-канал "Че по Ростову" со ссылкой на очевидцев. Телеграм-канал Don Mash утверждает, что возгорание произошло из-за нарушения технологического процесса. Губернатор назвал такую причину возможной, начальник областного МЧС – предварительной. "Внешнее воздействие исключено, угрозы населению нет", – заявил начальник МЧС Сергей Филиппов.
Согласно открытым данным, Новочеркасская ГРЭС является основным источником генерации электроэнергии в Ростовской области, обеспечивающим электроэнергией наиболее промышленно развитую юго-западную часть области, - сообщает Кавказ.Реалии.
- Крупные пожары в граничащих с Украиной регионах в последние месяцы - не редкость. В ряде случаев их причиной были удары дронов. Так, в начале мая на нефтеперерабатывающих предприятиях приграничных с Украиной Краснодарского края и Ростовской области после прилётов дронов произошли крупные пожары.
- На Кубани только за прошлый месяц произошло как минимум семь атак беспилотников – их целями стали крупные нефтеперерабатывающие заводы, в одном из случаев дрон взорвался в центре краевой столицы. Украина не комментирует любые утверждения российских властей о возможных атаках на российские объекты.
- Спецоборудование для выявления источников радиоизлучения закупает Роскомнадзор для Ростовской области, аннексированных Крыма и Севастополя. Анализаторы нужны в том числе для защиты от дронов.
- В Краснодаре 13 июня произошли два пожара на территории местного нефтеперерабатывающего завода, жертв и пострадавших нет. Причиной происшествий назван "технологический сбой", сумма ущерба неизвестна.
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