В Ростовской области из-за взрыва гранаты погибли 12 морпехов

На полигоне в Ростовской области из-за случайного взрыва погибли 12 морских пехотинцев из Приморского края. Об этом сообщает 161.ру со ссылкой на источники в правоохранительных структурах, армии и следственных органах.

Взрыв одного из снарядов гранатомета РПГ-7 на военном полигоне Кузьминский под Ростовом-на-Дону произошел еще 3 ноября. На следующий день один из военных, находившихся на полигоне, рассказал об этом 161.ру, но тогда оперативно проверить его слова редакция не смогла. Подтвердить информацию удалось лишь к концу ноября.

"Около 20 человек из [бригады морской пехоты] разожгли костер во время обеденного перерыва рядом с блоками боеприпасов. Снаряд гранатомета РПГ-7 скатился в костер и взорвался", – рассказал один из источников издания.

По его словам, восемь человек умерли на месте, еще восемь были ранены. Четверо тяжелораненых военных скончались в госпитале в течение нескольких суток. После случившегося на месте побывал командующий Тихоокеанским флотом адмирал Виктор Лиина.

Другой источник редакции сообщил, что гибель 12 контрактников расследует главное военное следственное управление Следственного комитета. Предварительной причиной следователи считают несоблюдение техники безопасности. В Министерстве обороны произошедшее не комментировали.