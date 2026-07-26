В Ростовской области в результате шторма погиб один человек

Один человек погиб и 13 пострадали в Ростовской области из-за ливня и шквалистого ветра. О гибели местного жителя без уточнения деталей сообщил мэр Ростова-на-Дону Александр Скрябин. По его словам, семь из 13 пострадавших госпитализированы.

Аварийные службы убирают с проезжей части и тротуаров стволы и крупные ветки поваленных деревьев. Сообщалось о перебоях с электричеством и водоснабжением, но сейчас, утверждает мэр, подачу воды возобновили.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что всего проблемы с энергоснабжением зафиксированы как минимум в 15 городах и районах, а количество поваленных деревьев исчисляется сотнями.

Из-за непогоды в регионе задерживаются почти 90 поездов, сообщила пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги. Там объяснили ситуацию аварийным отключением тяговых подстанций и автоматических устройств регулирования. Максимальное время задержки составляет до восьми часов.

Местные телеграм-каналы публикуют видео шторма.

На Северном Кавказе новые паводки привели к перебоям в автомобильном и железнодорожном сообщении, отключениям воды и электричества. Из-за повсеместного обветшания инфраструктуры любые дожди приводят к затоплениям и вынуждают власти принимать чрезвычайные меры.

В Дагестане пострадавшие из-за весенних наводнений жалуются, что до сих пор не получили выплаты за утраченное имущество. При этом руководство республики регулярно отчитывается о компенсациях местным жителям.



