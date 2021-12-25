В Рождественский день Елизавета II вспоминала принца Филиппа

Британская полиция в субботу, в 8:30 арестовала 19-летнего вооруженного мужчину, который попытался ворваться на территорию Виндзорского замка, где королева Елизавета II встречает Рождество. Как сообщает Би-би-си, злоумышленник был задержан сразу после проникновения на охраняемую территорию.



Полиция сообщала, что нарушитель, так и не попавший ни в одно из помещений дворца, был вооружён, но какое именно оружие у него обнаружили, пока не сообщается.



В этом году королева Елизавета II встречает Рождество в Виндзорском замке в связи с противоковидными ограничениями и распространением "омикрона". В предыдущие годы она проводила Рождество в поместье Сандрингем в Норфолке, на востоке Англии.



Британский монарх проводит рождественские праздники в обществе принца Уэльского Чарльза и герцогини Корнуолльской Камиллы.



В субботу британская королева выступила с ежегодным рождественским обращением. Она вспомнила своего супруга, принца Филиппа, умершего 9 апреля 2021 года. Несмотря на то, что в этом году "не будет одного знакомого смеха", королева заявила, что Рождество в королевской семье будет радостным.