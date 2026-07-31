В Румынии впервые за десятки лет ограничат ночное уличное освещение

Муниципалитет Ясс станет первым городом в Румынии после 1989 года, который введет ограничения на ночное уличное освещение для экономии электроэнергии. Решение принято на фоне объявленного правительством режима энергетической тревоги из-за дефицита электроэнергии, сообщает румынское издание Profit.

Власти планируют сократить освещение улиц по всему городу. При этом полностью освещенными останутся территории больниц, подземные переходы, центральные площади и наиболее важные пешеходные зоны. Для обеспечения безопасности полиция усилит ночное патрулирование. По оценкам муниципалитета, эти меры позволят экономить около 10 мегаватт часов электроэнергии каждую ночь.

Правительство Румынии ранее объявило режим энергетической тревоги на весь август и призвало органы местного самоуправления снизить потребление электроэнергии.

Причиной кризиса стало беспрецедентное обмеление Дуная из-за засухи, из-за чего власти были вынуждены последовательно остановить оба энергоблока Чернаводской АЭС. Это первый случай, когда оба реактора станции одновременно отключены из-за низкого уровня воды. Чернаводская АЭС обеспечивает около 20% всей выработки электроэнергии в стране.

Из-за остановки атомной станции Румыния резко увеличила импорт электроэнергии, а цены на рынке выросли. Аналогичные проблемы возникли и в соседней Венгрии, где из-за низкого уровня Дуная остановили один из реакторов АЭС "Пакш".