В ряде европейских городов побиты температурные рекорды

В пятницу в Германии, Бельгии и Нидерландах были побиты июньские температурные рекорды. Экстремальная погода стала причиной уже десятков смертей в Западной Европе.

В немецком городе Саарбрюккен, который расположен недалеко от границы с Францией, была зафиксирована самая высокая температура в истории Германии – 41,3°C. В голландской провинции Лимбург температурный рекорд составил 39,4°C. Как пишет Би-би-си, бельгийские синоптики неофициально сообщили, что в стране была зафиксирована температура 40°C. В июне температурные рекорды также были побиты в Великобритании и Франции.

По подсчетам AFP, в пятницу по меньшей мере 150 миллионов человек в Европе столкнулись с температурой выше 35°C.

В субботу в Дании был зафиксирован самый жаркий день за всю историю наблюдений – за более чем 150 лет. Как пишет The Guardian, столбик термометра достиг 36,6°C.

Во Франции во время аномальной жары погибли десятки людей. Из-за высокой температуры было нарушено железнодорожное сообщение и выработка электроэнергии, работа школ была приостановлена, а массовые мероприятия на открытом воздухе перенесены.

В канцелярии премьер-министра Франции заявили, что, хотя жара спадает, нагрузка на систему здравоохранения сохранится, а число госпитализаций останется высоким в течение нескольких дней.

Министерство здравоохранения Италии объявило красный уровень опасности из-за жары в 18 городах Италии, включая Милан, Рим, Турин, Венецию и Флоренцию. Ожидается, что в некоторых районах температура поднимется до 39°C.

Синоптики сообщают, что в эти выходные жаркая погода распространится на Центральную и Восточную Европу, включая Польшу и Балканы. Чешские метеорологи считают, что в субботу может быть побит рекорд температуры 2012 года в 40,4°C.