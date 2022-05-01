В ряде регионов РФ Первомай отмечают под лозунгом "Zа мир, труд, май"

В ряде регионов России первомайские шествия, организованные властями или подконтрольными им организациями, проходят под лозунгами "Za мир, труд, май" - с отсылкой к ставшей символом российского вторжения в Украину букве Z.

С советских времён привычный лозунг первомайских торжеств (официально в России 1 мая называется "праздником весны и труда") - "Мир. Труд. Май". Как сообщают пользователи соцсетей, в некоторых регионах шествия прошли именно под ним, без изменений - например, в Хабаровске.

В Екатеринбурге и Ульяновске участники шествий использовали плакаты со словами "Zа мир" - сообщает "Говорит Москва". Акции под такими лозунгами прошли также в Омске и Волгограде.

В Москве власти, сославшись на коронавирусные ограничения, не согласовали традиционное шествие профсоюзов. При этом разрешено провести автопробег - под лозунгом "Zа мир без нацизма", также с использованием буквы Z и в поддержку так называемой спецоперации. Митинг в центре Москвы также провели коммунисты.

После российского вторжения в Украину во многих городах России полиция задерживала участников уличных акций, державших плакаты с лозунгами о мире - даже если в них не было прямого осуждения нынешней войны. 1 мая пикетчик с плакатом "Мир. Труд. Май. Нет войне" был задержан в Новосибирске.

В этом же городе были задержаны активисты, которые хотели провести первомайский митинг в местном гайд-парке - сообщает "Тайга.Инфо".