В Рязани из-за атаки дронов пострадали два человека

В Рязанской области в результате атаки беспилотников повреждены фасады двух многоэтажных домов, пострадали два человека, сообщил губернатор региона Павел Малков. По его словам, один из поврежденных домов, ещё не был заселен. Обломки также упали на территорию промышленного предприятия.

По данным телеграм-канала Astra, дрон врезался в один из многоэтажных домов жилом комплексе "Открытие" в Рязани.

Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что украинская армия ударила по электроподстанции в подконтрольном Москве Бердянске, город остался без света и водоснабжения. О том, что водоснабжение ограничили из-за отсутствия электричества, сообщает также созданное российскими властями предприятие "Вода Запорожья". По данным украинского мониторингового канала Supernova+, в Бердянске горит подстанция "Морозовская".

Глава занятой российской армией части Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что 76 тысяч абонентов остаются без электроснабжения. Это Бердянский, Васильевский и Приморский муниципальные округа, а также город Бердянск. Социально значимые объекты подключены к резервным источникам питания, работают генераторы, обеспечивающие водоснабжение, а также работу критической инфраструктуры, написал Балицкий в своём телеграм-канале.

Минобороны России в утренней сводке отчиталось о 106 сбитых украинских беспилотниках в ночь на 16 января над девятью регионами и аннексированным Крымом. Над Рязанской областью, по данным ведомства, силы ПВО сбили 22 дрона.

