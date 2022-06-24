В Рязани разбился военно-транспортный самолёт Ил-76. На борту были, по данным ТАСС, 10 человек, издание Baza сообщает о 9. Сообщается, что четверо из них погибли, остальные госпитализированы с травмами разной степени тяжести.

На видео падения самолёта можно увидеть, что он загорелся в воздухе. По данным Baza, он летел из Белгорода в Оренбург, в Рязани делал дозаправку и упал вскоре после взлёта. Сообщается, что в полёте загорелся двигатель. На земле пострадавших нет.

Минобороны России подтвердило, что речь шла о военно-транспортном самолёте. Как сказано в сообщении ведомства, он совершал учебно-тренировочный полёт. "Из-за выявленной неисправности двигателя экипажем было принято решение осуществить посадку на грунт" - говорится в сообщении. При жёсткой посадке самолёт частично разрушился.

Это третий самолёт, имеющий отношение к российскому военному ведомству, разбившийся за последнюю неделю. В Ростовской области во вторник разбился российский военный самолёт Су-25. Пилот погиб.

17 июня, другой самолёт Су-25 воздушно-космических сил Российской Федерации потерпел крушение в Белгородской области. Пилот успел катапультироваться. В обоих случаях причиной крушений была названа техническая неисправность.