В Рязани журналиста задержали по делу о финансировании ФБК

В Рязани задержали бывшего главного редактора YA62.RU Александра Мойсеюка. Супруга журналиста рассказала изданию, что около 10:00 17 февраля её муж вышел из дома и перестал выходить на связь.

В управлении МВД по Рязанской области позднее сообщили о задержании 39-летнего местного жителя, в отношении которого возбуждено уголовное дело о финансировании экстремистской деятельности. По данным следствия, задержанный предоставил деньги, заведомо предназначенные для финансирования и обеспечения деятельности организации, которая признана в России экстремистской.

Причиной задержания, пишет YA62.RU, мог стать перевод денежных средств в пользу организации, "признанной экстремистской в апреле 2021 года". Предположительно, речь идёт о Фонде борьбы с коррупцией.

По данным Astra, Мойсеюка ранее оштрафовали на 60 тысяч рублей за материалы о мобилизации и взрыве на электростанции, которые власти признали недостоверными. После этого журналист ушёл с должности главного редактора YA62.RU.