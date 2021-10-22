В Рязанской области произошёл взрыв в пороховом цехе. Есть жертвы

В Рязанской области на заводе синтетических волокон "Эластик" произошёл взрыв и начался пожар в цехе по производству пороха. По данным МЧС, погибли семь человек, десять пострадали. Еще девять человек числятся пропавшими без вести.

Источник ТАСС сообщил, что при пожаре пострадали не менее 15 человек. По данным "Интерфакса", погибли пять человек, еще 10 пострадали. Позднее агентство, ссылаясь на информированный источник, сообщило, что пять человек погибли на месте, ещё двое умерли по пути в больницу.

В тушении пожара задействованы более 170 человек и 50 единиц техники, заявили в МЧС, добавив, что «угрозы населению нет».

Причиной пожара стало нарушение технологического процесса, сообщили в пресс-службе МЧС. Источник "Интерфакса", не исключил, что произошло короткое замыкание.