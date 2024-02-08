В РЖД опровергли информацию о возгорании поезда в Пермском крае

В компании "Российские железные дороги" опровергли сообщения о возгорании грузового поезда в районе поселка Куеда в Пермском крае.

Ранее поступившие сведения в РЖД назвали не соответствующими действительности, отметив, что произошедшее не относится к железнодорожной инфраструктуре и не влияет на движение поездов.

В заявлении РЖД говорится, что в четверг в регионе загорелся газопровод. Для помощи в ликвидации возгорания был направлен пожарный поезд, который включал цистерны с водой.

До этого различные источники, включая российское государственное информагентство ТАСС, сообщили о возгорании в Пермском крае, в районе посёлке Куеда, трёх железнодорожных цистерн и угрозе находящимся вблизи жилым домам. Телеграм-канал Baza писал, что загорелись три дома.

Позднее МЧС России сообщило, что после возгорания на газопроводе огонь перекинулся на три частных жилых дома и хозяйственные постройки. В результате ЧП пострадали шесть человек, в том числе двое детей. Двое пострадавших помещены в реанимацию.

Глава Пермского края Дмитрий Махонин написал в телеграм-канале, что пожар уже удалось локализовать и угрозы распространения огня нет.