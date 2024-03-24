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В Самаре полиция искала взрывчатку в доме пропавшего музыканта

В Самаре полиция провела обыск в квартире музыканта Андрея Шабанова, ранее судимого по статье о реабилитации нацизма. Полицейские заявили, что искали взрывчатку. Сам Шабанов перед этим пропал, передаёт Idel.Реалии.

Обыск проводился в середине дня 21 марта, известно о нём стало только сейчас. В квартире Шабанова была только его мать, она не может самостоятельно передвигаться. Полицейские вошли в аккаунты музыканта в социальных сетях и изъяли компьютер.

Матери Шабанова полицейские сообщили, что он задержан. С Шабановым нет связи. Ночь перед обыском он провёл у друзей, после чего его телефон оказался выключен, а самого его с тех пор никто не видел. Сообщать местоположение Шабанова его матери полицейские отказались.

  • Шабанов был осуждён в 2022 году по уголовной статье о реабилитации нацизма, суд оштрафовал его на 60 тысяч рублей. Согласно приговору, самарец 8 мая 2020 года загрузил на сайт патриотической акции "Бессмертный полк онлайн", собирающей фотографии ветеранов Второй мировой войны, фото молодого Адольфа Гитлера, назвав нациста именем "Михаил Алоисович Егерьский".

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