В Самаре полиция искала взрывчатку в доме пропавшего музыканта

В Самаре полиция провела обыск в квартире музыканта Андрея Шабанова, ранее судимого по статье о реабилитации нацизма. Полицейские заявили, что искали взрывчатку. Сам Шабанов перед этим пропал, передаёт Idel.Реалии.

Обыск проводился в середине дня 21 марта, известно о нём стало только сейчас. В квартире Шабанова была только его мать, она не может самостоятельно передвигаться. Полицейские вошли в аккаунты музыканта в социальных сетях и изъяли компьютер.

Матери Шабанова полицейские сообщили, что он задержан. С Шабановым нет связи. Ночь перед обыском он провёл у друзей, после чего его телефон оказался выключен, а самого его с тех пор никто не видел. Сообщать местоположение Шабанова его матери полицейские отказались.