В Самаре сотрудники ФСБ задержали главу местного управления МЧС

В Самаре сотрудники ФСБ задержали главу регионального управления МЧС Олег Бойко. В его рабочем кабинете и доме проходят обыски. Об этом сообщают РБК и "Коммерсантъ".

По информации СМИ, Бойко в ближайшее время будет доставлен в Москву. РБК со ссылкой на источник сообщает, что главу самарского управления МЧС задержали по делу о коррупции. По версии следствия, он получал деньги от своих подчиненных за то, что закрывал глаза на их коррупционную деятельность. Уточняется, что это связано с проверками юрлиц на противопожарную безопасность.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем телеграм-канале сообщил, что в отношении Бойко возбуждены уголовные дела о получении и даче взяток в особо крупных размерах. Ему вменяется незаконное получение более 25 миллионов рублей. По информации депутата, Бойко "покровительствовал" группе компаний "Витязь", которая занимается пожарной безопасностью. Для получения денег ему была выдана кредитная карта, с которой он снимал наличные. Вместе с главой самарского МЧС также задержаны руководители компании "Витязь" Ян Гущин и Елена Тютюнник.

Бойк занимает должность главы управления МЧС по Самарской области с 2014 года. В ведомстве работает с начала 2000-х годов. В 2019 году его наградили орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени.