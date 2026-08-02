В Самарской области атакован логистический центр Wildberries

В Самарской области после атаки беспилотников возник пожар в логистическом центре Wildberries в поселке Новосемейкино. Об этом сообщили в самой компании. По предварительной информации, пострадавших нет.

"Логистические цепочки перестроены, прием поставок и отгрузка заказов осуществляются на других объектах", – говорится в сообщении Wildberries в соцсетях.

Логистрический центр в индустриальном парке "Новосемейкино" построен в 2025 году. Очевидцы, по данным ASTRA, пишут в соцсетях, что дым от пожара виден в районе индустриального парка.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил о повреждении гражданской инфраструктуры и двух погибших. Речь идет о жителях многоквартирного дома в городе Энгельс. Также Бусаргин написал о нескольких пострадавших – жителях дома, не назвав их точное число.

Российские СМИ также сообщают об атаке на Саратовский НПЗ, официальные власти эти сообщения не комментировали.

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