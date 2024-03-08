В поселке Безенчук Самарской область сотрудники ФСБ пришли с обыском по прописке активиста Павла Чалова, в доме живет его мать. После обыска ее увезли на допрос в отдел ФСБ в городе Чапаевск. Об этом Чалов рассказал "ОВД-Инфо".

В разговоре сотрудники ФСБ заявили, что ищут тех, кто "может быть причастен к взрыву моста". Как пишет "ОВД-Инфо", вероятно, речь идет о подрыве моста на перегоне Чапаевск – Звезда, который произошел 4 марта. В результате взрыва никто не пострадал, движение поездов было приостановлено на несколько часов.

Следственный отдел УФСБ России по Самарской области возбудил уголовное дело по статье о диверсии.

Взрыв прокомментировало ГУР Украины. "Главное управление разведки Министерства обороны Украины подтверждает факт выведения из строя железнодорожного моста через реку Чапаевка в Самарской области", – говорилось в сообщении спецслужбы. Утверждается, что мост использовали для транспортировки военных грузов, в том числе инженерных боеприпасов, произведенных заводом "Полимер" в городе Чапаевск.