В Самарской области в результате взрыва повреждён мост

В Самарской области, вероятно, в результате взрыва повреждён железнодорожный мост через реку Чапаевку – на перегоне Звезда – Чапаевск. Об этом сообщают российские телеграм-каналы, местные СМИ и государственное агентство РИА "Новости".

Телеграм-канал "112" отмечает, что повреждены металлоконструкции и ограждения моста. Бетонная опора и железнодорожные пути, предположительно, повреждений не получили. Пострадавших, по предварительным данным, нет.

"База" пишет, что для организации взрыва использовалось самодельное взрывное устройство.

Самарский сайт 63.ru со ссылкой на очевидцев сообщает, что на месте работают сотрудники Росгвардии и саперы. Задержаны пять поездов, передаёт ТАСС.

Взрыв в Самарской области прокомментировало Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины. Ведомство отметило, что железнодорожная ветка использовалась для транспортировки военных грузов с завода "Полимер" в городе Чапаевске. ГУР также отмечает, что использование моста будет длительное время невозможным из-за характера повреждений.