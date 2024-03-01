В Самарской области "граждане СССР" приговорены к лишению свободы

Областное издание "Самарское время" (СВ) 1 марта опубликовало новость о вступлении в законную силу приговора участникам организации "Граждане СССР". Участники сообщества, которое, как сообщает "СВ", "признано экстремистским", считает себя наследниками Советского Союза и отвергают юридическую правомочность существования Российской Федерации.

Одна из активисток группы уроженка Узбекистана 48-летняя Зебонисо Томарова, получившая в 2000 году получила гражданство Российской Федерации, призывала новых соотечественников отказываться от этого гражданства. Томарова распространяла видеоматериалы, "пропагандирующие агрессивную идеологию соратников", и, как сообщает СВ, в конце концов угодила в пятнадцатую колонию самарского УФСИН.

Уголовное дело против нее возбудили в Шенталинском межрайонном следственном отделе по Самарской области. Зебонисо Томарова была обвинена в участии в деятельности запрещенной экстремистской организации. Наказание за за это деяние, по российскому УК, предполагает наказание в видел лишения свободы на срок до шести лет.

Руководитель организации 55-летний Сергей Пацановский и его соратница Ольга Ануфриева в возрасте 46 лет получили три и четыре с половиной года заключения в колонии общего режима. Апелляция была отклонена, приговор вступил в законную силу. Самарская пресса со ссылкой на правоохранительные органы отмечает, что оба осуждённых вели свою пропаганду на территории военных комиссариатов Тольятти, где "распространяли экстремистскую литературу".

Группа, якобы боровшаяся за восстановление прав граждан СССР, действовало в Самарской области с 2019 по 2022 год. Её участники придерживались "теории", согласно которой Советский Союз де-юре продолжает существовать.

Члены группы, как сообщает "Самарское время", называли современную Россию "торговой фирмой, зарегистрированной в Лондоне", а потому отказывались подчиняться российским судам, платить налоги и штрафы, игнорировали счета на оплату услуг ЖКХ.

Группа "граждан СССР", известная как "новокуйбышевцы", была включена в России в список запрещенных организация в августе 2022 года, сообщает ОВД-Инфо (включена Минюстом в список "иноагентов". Роскомнадзор заблокировал доступ к сайту проекта на территории РФ).