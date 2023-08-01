В саммите Россия-Африка участвовал начальник Чепиги и Мишкина

В саммите Россия-Африка принимал участие генерал-майор Андрей Аверьянов, высокопоставленный сотрудник российской военной разведки (Главное управление Генштаба - ГРУ), которого в ряде стран Запада подозревают в организации или непосредственном участии в таких операциях ГРУ, как отравление Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери, взрыв на складе в Врбетице в Чехии, отравление болгарского торговца оружием Емельяна Гебрева.

На присутствие Аверьянова за столом переговоров во время встречи делегаций России и Мали обратил внимание расследователь Bellingcat Христо Грозев. Радио Свобода и Bellingcat в прошлом выпустили ряд расследований об Аверьянове и его подчинённых, среди которых были и так называемые Петров и Боширов (офицеры ГРУ Анатолий Чепига и Александр Мишкин).

На встрече Владимира Путина и российской делегации с руководством Мали, где правит пророссийская военная хунта, африканские представители представились и назвали свои должности. Тогда Путин попросил представиться и членов российской делегации. После представления министров и других высокопоставленных лиц назвал себя и генерал ГРУ. "Андрей Аверьянов, безопасность" - сказал он.

"Генерал Андрей Аверьянов, глава тайных агрессивных операций ГРУ (отравления "новичком", убийства, взрывы). Я уверен, африканские лидеры оценят его новую географическую направленность" - написал Грозев. Он отметил, что Аверьянов лично участвовал в диверсии во Врбетице в 2014 году (об этом писала чешская пресса, официально обвинения против него выдвинуты не были) и в качесте начальника Чепиги и Мишкина участвовал и в операциях по отравлению Скрипалей и Гербева. "Теперь он вознаграждён появлением на публике рядом с Путиным" - отметил Грозев.

Аверьянов был назначен командиром военной части 29155 в 2013 году. Ряд журналистских расследований ранее пришёл к выводу, что часть 29155 в московском районе Измайлово является базой для подразделения, специализирующегося на операциях в Европе. В расследовании Радио Свобода установлено, что Чепига хорошо знаком с командиром части Аверьяновым и был гостем на свадьбе его дочери.

Официальная Москва отрицает причастность России к отравлению Скрипалей и Гебрева и взрывам в Врбетице.