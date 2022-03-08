Полиция в центре Санкт-Петербурга провела задержания участников и очевидцев антивоенного женского шествия, свидетельствует Avtozak LIVE. Они шли от Гостиного двора в сторону Думской улицы.

Активистки собирались у Гостиного двора с цветами. Проход к нему был перекрыт около 15-30 по местному времени.

Число задержанных не сообщается. Всего, по оценке ОВД-инфо, меньше чем за две недели с ввода войск в Украину были задержаны 13589 протестующих против войны.

Санкт-петербургское издание "Ротонда" подсчитало, что только в городе с 24 февраля суды зарегистрировали 2863 материала о нарушениях на несогласованных митингах. Под арест за это время отправили 547 человек. Не все дела успели дойти в суд — по данным ОВД-Инфо, за 11 дней полиция задержала в городе около 4 тысяч человек.