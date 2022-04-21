В Санкт-Петербурге отменили выставку "Геноциду – нет!"

В Санкт-Петербурге выставку Армянской региональной молодёжной ассоциации (АРМА) "Геноциду – нет!" отменили за день до открытия. Она была приурочена ко Дню памяти жертв геноцида армян. Об этом говорится в паблике АРМА во "ВКонтакте".
Работа над выставкой велась с января 2022 года, организаторы создали мультимедийную экспозицию, на церемонию открытия были приглашены почетные гости и СМИ, планировались кинопоказы и экскурсии. Выставка должна была проходить с 22 апреля по 8 мая в музейно-выставочном центре "Россия – моя история".
"Полностью согласованная выставка по независящим от нас причинам была сорвана в самый последний момент. Мы сделали все возможное, чтобы выставка все же состоялась. В течение нескольких дней в режиме нон-стоп мы работали над урегулированием вопроса, однако решить его так и не удалось", – говорится в заявлении АРМА.
Организаторы в посте не объяснили, кто и по какой причине потребовал отменить выставку. "К сожалению, от имени организации мы не можем давать никакие комментарии", – сказали Север.Реалии в АРМА. Представители ассоциации заявили, что будет искать альтернативные варианты проведения выставки.
- День памяти жертв геноцида армян отмечается ежегодно 24 апреля. Геноцид армян в Османской империи начался в 1915 году. К 1914 году во всем мире было около 4,1 миллиона армян. Из них 2,1 миллиона проживало на территории Османской империи, 1,7 миллиона – в России, 100 тысяч – в Персии и 200 тысяч – в других странах мира. В 1915–1923 годах, по данным армянских историков, в Османской империи было уничтожено около 1,5 миллионов армян, сожжено и разграблено более 60 армянских городов и 2,5 тысяч сел. Около 1 миллиона бежали или были выселены турками в Месопотамию, Ливан, Сирию. Геноцид стал причиной рассеяния армян, которые сейчас в большинстве живут за пределами исторической родины.
- Армянские общественные и политические организации борются в различных странах мира за официальное признание и осуждение геноцида армян 1915 года. В 1987 году Европарламентом была принята соответствующая резолюция. Из отдельных стран первым геноцид признал в 1965 году Уругвай, затем Франция, Италия, Голландия, Бельгия, Польша, Литва, Словакия, Швеция, Швейцария, Греция, Кипр, Ливан, Канада, Венесуэла, Аргентина, Бразилия, Чили, Ватикан, Боливия, Чехия, Австрия, Люксембург.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.