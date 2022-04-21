В Санкт-Петербурге отменили выставку "Геноциду – нет!"

В Санкт-Петербурге выставку Армянской региональной молодёжной ассоциации (АРМА) "Геноциду – нет!" отменили за день до открытия. Она была приурочена ко Дню памяти жертв геноцида армян. Об этом говорится в паблике АРМА во "ВКонтакте".

Работа над выставкой велась с января 2022 года, организаторы создали мультимедийную экспозицию, на церемонию открытия были приглашены почетные гости и СМИ, планировались кинопоказы и экскурсии. Выставка должна была проходить с 22 апреля по 8 мая в музейно-выставочном центре "Россия – моя история".



"Полностью согласованная выставка по независящим от нас причинам была сорвана в самый последний момент. Мы сделали все возможное, чтобы выставка все же состоялась. В течение нескольких дней в режиме нон-стоп мы работали над урегулированием вопроса, однако решить его так и не удалось", – говорится в заявлении АРМА.

Организаторы в посте не объяснили, кто и по какой причине потребовал отменить выставку. "К сожалению, от имени организации мы не можем давать никакие комментарии", – сказали Север.Реалии в АРМА. Представители ассоциации заявили, что будет искать альтернативные варианты проведения выставки.