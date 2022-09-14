В Санкт-Петербурге отменён концерт группы ДДТ

Большой сольный концерт группы ДДТ, который должен был состояться 24 сентября в Санкт-Петербурге на "Газпром Арене", перенесён на май следующего года, однако источники в администрации стадиона сомневаются, что он вообще состоится.

В официальном сообщении "Газпром Арены" сообщается, что перенос мероприятия произошёл "по независящим от организатора причинам", что это за причины - не уточняется.

Ранее лидера и основателя ДДТ Юрия Шевчука оштрафовали на 50 тысяч рублей, признав виновным в дискредитации действий российской армии. Поводом для штрафа стало антивоенное заявление, сделанное им в мае на концерте в Уфе.

Летом СМИ сообщили о существовании списка "запрещённых в России артистов", которые выступали против войны в Украине. Среди них – группы ДДТ, "Би-2", "Аквариум" и "Порнофильмы", рэперы Face и Оксимирон, исполнители Земфира, Монеточка и Вася Обломов – всего в списке более пятидесяти имён. Многие из музыкантов уже столкнулись с отменой концертов в России.

В июле стало известно, что концертные агентства начали включать в договоры с российскими артистами пункты, которые запрещают им делать политические заявления со сцены, в частности – "распространять не соответствующую действительности информацию о ходе специальной военной операции на Украине любым способом, включая аудиовизуальный". Артистам также запрещено использовать государственные символы Украины.