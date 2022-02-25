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В Санкт-Петербурге прошли акции против войны с Украиной

В Санкт-Петербурге у Гостиного двора в пятницу прошли акции против войны с Украиной. Они не были согласованы с властями и полиция разогнала их участников, которые скандировали "Нет войне". Чтобы заглушить лозунги протестующих сотрудники МВД включали громко музыку.

Журналисты сообщают, что в антивоенных акциях приняли участие несколько сотен человек. Издание бумага сообщает, что задержано не менее 150 человек.

Антивоенные акции прошли и в минувший четверг в десятках городов России. Были задержаны более 1700 человек. В Москве на Пушкинской площади во время акции против войны с Украиной были задержаны трое корреспондентов Радио Свобода. К одному из них полицейские применили силу. Репортёры имели предусмотренные законодательством документы для работы во время массовых акций. Их доставили в ОВД "Кунцево", откуда освободили через несколько часов без составления протокола после вмешательства адвоката. Также сообщалось о задержаниях сотрудников других СМИ.

C раннего утра 24 февраля российская армия наносит удары по территории Украины. Сообщается об обстрелах и бомбардировках крупных украинских городов, включая Киев. США, Евросоюз, Великобритания ввели в отношении Москвы санкции.

Президент России на встрече с представителями бизнеса назвал вооружённое вторжение на территорию Украины "вынужденной мерой". По словам Владимира Путина, страны Запада "не сдвинулись ни на миллиметр" в вопросе о так называемых гарантиях безопасности, и это якобы создавало для России большие риски.

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Атака острова Змеиный

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