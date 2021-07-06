В Санкт-Петербурге сотрудники ФСБ задержали консула Эстонии

В Санкт-Петербурге задержан консул Эстонии Март Лятте. Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ, Лятте задержан "при получении от российского гражданина материалов закрытого характера".



РБК отмечает, что в ФСБ сочли действия дипломата имеющими "явный враждебный характер" и пообещали принять меры в рамках норм международного права.



В феврале Россия и Эстония взаимно выслали по одному дипломату. Сначала Эстония объявила persona non grata (нежелательным лицом) одного из сотрудников эстонского дипломатичествого представительства. В качестве ответа Россия объявила о высылке эстонского дипломата. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова тогда заявляла, что высланный Эстонией сотрудник занимался вопросами культуры и образования.

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